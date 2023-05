LIVE | Rusland beschuldigt VS van droneaanval op Kremlin

-De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vandaag in Nederland. Hij sprak al met Kamerleden en heeft aan het begin van de middag een ontmoeting met premier Rutte, waarbij ook de Belgische premier Alexander De Croo aansluit. Ook geeft hij na 13.00 uur een persconferentie. Zijn bezoek is te volgen via dit liveblog.

-In meerdere Oekraïense steden klonk in de nacht van woensdag op donderdag het luchtalarm en werden explosies gehoord. Rusland zou in de nacht vierentwintig drones ingezet hebben. Daarvan zouden er achttien door de Oekraïense luchtverdediging zijn neergehaald.

-In een olieraffinaderij bij de Zuid-Russische stad Krasnodar is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Volgens het Russische staatspersbureau TASS is de raffinaderij getroffen door een drone. De berichtgeving van het staatspersbureau is nog niet onafhankelijk geverifieerd.