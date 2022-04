LIVE | Rotterdam dicht voor Russische schepen, Navo stuurt extra materieel

Minstens vijf doden na treinonge­luk met truck in Hongarije

Ten minste vijf mensen zijn omgekomen en meer dan tien gewond geraakt nadat een pick-uptruck dinsdagmorgen tegen een trein botste in het zuiden van Hongarije. Een van de wagons is daarbij ontspoord en in de sloot beland. Het ongeluk gebeurde op een overweg in Mindszent, nabij de Hongaars-Servische grens.

