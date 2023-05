LIVE | ‘Regering VS toch bereid om toestemming F-16’s te geven’, Zelensky ook bij G7-top in Japan

Oorlog in OekraïneOok de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reist naar het Japanse Hiroshima om aanwezig te zijn bij de driedaagse top van de G7, zeven rijke democratieën en de Europese Unie. En de Verenigde Staten gaan nog eens zeventig bedrijven uit Rusland of met Russische connecties volledig afsnijden van Amerikaanse exportproducten. Daarnaast worden ook zo’n 300 individuen toegevoegd aan de sanctielijst. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.