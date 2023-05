LIVE | Raketten boven Kyiv onderschept, feestelijkheden op Rode Plein begonnen

- De baas van het Russische huurlingenleger Wagner zegt dat hij weer munitie begint te krijgen voor de strijd in Oekraïne. Jevgeni Pigozjin meldt verder zware gevechten in Bachmoet. ,,Er wordt hevig gestreden, maar de troepen blijven oprukken.”



- In grote delen van Oekraïne klonk afgelopen nacht opnieuw het luchtalarm. Volgens de Oekraïense autoriteiten was in Kyiv bovendien de luchtverdediging actief.