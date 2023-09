LIVE | Race tegen klok in Marokko: dorpelingen zoeken met blote handen naar slachtoffers in puin

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Marokko is met ruim 100 verder gestegen. Er zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zeker 2122 mensen om het leven gekomen. 2421 mensen raakten gewond, van wie velen in kritieke toestand. Reddingswerkers in Marokko zijn drie dagen na de verwoestende aardbeving verwikkeld in een race tegen de klok om nog overlevenden te vinden in het puin. Volg alle ontwikkelingen over de aardbeving in Marokko in ons liveblog.