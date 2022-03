LIVE | President Biden bezoekt Oekraïense vluchtelingen in Polen, raketaanval op Lviv

oorlog oekraïneDe Oekraïense president Zelenski roept in Qatar olie- en gasrijke landen op om de productie op te voeren, zodat Rusland andere landen niet meer kan ‘chanteren’ met de energiebronnen. Ondertussen is de Amerikaanse president Biden in Polen bezig de bevolking duidelijk te maken dat Amerika hen niet zal laten vallen, mocht Rusland doorstomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.