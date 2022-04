LIVE | President Belarus spreekt Poetin in oosten Rusland, oorlog Oost-Oekraïne ‘wordt heviger‘

fotoserie ‘Spookach­tig beeld van rode jurken’ uitgeroe­pen tot World Press Photo van het jaar

De foto ‘Kamloops Residential School’ van de Canadese fotografe Amber Bracken is dit jaar uitgeroepen tot beste persfoto. De World Press Photo van het jaar is genomen in haar thuisland op de plek waar vorig jaar 215 dode kinderen werden teruggevonden in een anoniem massagraf.

7 april