LIVE | Poolse president houdt slag om de arm over herkomst raket

OORLOG OEKRAÏNEDe ambassadeurs van de Navo-lidstaten komen woensdagochtend in een spoedzitting bij elkaar op verzoek van Polen. Het land maakt zich zorgen om zijn veiligheid en zou artikel 4 van het Navo-verdrag willen aanspreken. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft iets na middennacht in een verklaring bekend gemaakt dat een in Rusland gefabriceerde raket is ingeslagen in het Poolse dorp Przewodów. Daarbij vielen twee doden. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.