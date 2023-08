LIVE | Polen: Wagner probeert vaker binnen te dringen, Zelensky tevreden over ‘effectieve’ Patriots

Meer dan 150 brandweer­men­sen uitgerukt tegen bosbrand in zuiden Spanje

In de Spaanse regio Andalusië, in het zuiden van het land, zijn zaterdag meer dan 150 brandweermensen uitgerukt om een bosbrand te bestrijden. Verschillende omwonenden in het plaatsje Bonares zijn geëvacueerd, zo liet burgemeester Juan Antonio García weten aan dagblad El País.