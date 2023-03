LIVE | Polen stuurt als eerste land straaljagers naar Oekraïne, ‘Rusland begaat oorlogsmisdaden’

Tot 400 jaar cel veroordeel­de Amerikaan na 34 jaar vrijgela­ten wegens ‘gebrek aan bewijs’

Een man uit Florida die een gevangenisstraf van 400 jaar uitzat voor een gewapende overval in 1988 is maandag vrijgelaten. Dat gebeurde nadat een rechter de 57-jarige Sidney Holmes had vrijgesproken op basis van nieuwe bevindingen, die aantoonden dat de zaak tegen hem ‘zeer gebrekkig’ was.