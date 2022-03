LIVE | Polen roept op tot vredesmissie, Oekraïne: Rusland heeft 40 procent van eenheden verloren

De Poolse ex-premier Jaroslaw Kaczynski roept op tot een internationale vredesmissie in Oekraïne. Dat deed de Pool tijdens een persconferentie na het gesprek in Kiev met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. En gastgezinnen of andere huishoudens die Oekraïense vluchtelingen opvangen, krijgen hiervoor niet een onkostenvergoeding. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder dat het kabinet hieraan werkt, maar dit is ‘niet het voorstel dat nu uitgewerkt wordt’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.