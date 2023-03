LIVE | Polen levert Kiev nog tien Leopard-tanks, wil met Duitsland praten over probleem reserve-onderdelen

Oorlog OekraïnePolen zal deze week nog tien Leopard 2-gevechtstanks van Duitse makelij naar Oekraïne sturen. Dat maakte minister van Defensie Mariusz Blaszczak dinsdag bekend. Vier tanks van dit type zijn volgen hem al in Oekraïne. De bewindsman kondigde aan dat hij in Stockholm, waar de EU-ministers van Defensie twee dagen vergaderen over de steun aan Kiev, met zijn Duitse ambtsgenoot wil spreken over het fundamentele probleem van de ‘lage beschikbaarheid’ van reserveonderdelen voor Leopard-tanks. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.