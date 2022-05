LIVE | Poetin ‘zegt sorry’ tegen Israël, Biden zal Russische terreinwinst ‘nooit erkennen’

Deense dog Zeus is met zijn 1,04 meter de grootste hond ter wereld: ‘Hij was als puppy al enorm’

Deense dog Zeus staat met zijn 2 jaar pas aan het begin van zijn hondenleven, maar toch is hij al de grootste levende hond ter wereld. De viervoeter is 1,04 meter hoog en daarmee volgens het Guinness Book of Records, voor zover bekend, recordhouder op dit moment.

12:54