LIVE | Poetin maakt met eerste decreten weg vrij voor annexatie Cherson en Zaporizja, Erdogan wil dat Russische president niet annexeert maar onderhandelt

Nationalis­tisch rechts van Giorgia Meloni wint Italiaanse parlements­ver­kie­zin­gen

De rechtse coalitie wint de Italiaanse parlementsverkiezingen. Fratelli d’Italia, de rechts-nationalistische partij van Giorgia Meloni, wordt de grootste partij. Grote verrassing is de VijfSterrenbeweging. Met name in zuid-Italië wint de partij van voormalig premier Conte flink.

27 september