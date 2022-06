LIVE | Poetin: Betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne zullen ‘vroeg of laat’ weer normaliseren



oorlog OekraïneDe Russische president Vladimir Poetin verwacht dat de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne zullen normaliseren nadat de ‘speciale militaire operatie’ - Ruslands eufemisme voor de oorlog in Oekraïne - is afgelopen. ,,Vroeg of laat zal de situatie weer normaal worden”, aldus Poetin. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.