LIVE | Pence zal inauguratie Biden wél bijwonen

Leider extreem­recht­se Proud Boys weer vrij, maar mag niet demonstre­ren

6 januari De leider van de Amerikaanse extreemrechtse groepering Proud Boys is een dag na zijn arrestatie vrijgelaten uit de gevangenis. Enrique Tarrio was maandag opgepakt na aankomst in Washington, waar hij vandaag wilde meedoen aan een demonstratie ter steunbetuiging aan president Donald Trump.