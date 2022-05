LIVE | Paus huilt om Oekraïne, ‘Rusland heeft trollenfabriek ingericht in Sint-Petersburg’

Vrouw (52) overleeft zes dagen in bos VS op rantsoen van yoghurt en sneeuw

Een Amerikaanse vrouw die tijdens een autorit door een afgelegen bosgebied in het noorden van Californië vast kwam te zitten in de sneeuw, is na zes dagen levend teruggevonden. De 52-jarige Sheena Gullett hield zich in leven met 6 kuipjes yoghurt en sneeuw, zo maakte de politie bekend.

26 april