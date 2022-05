LIVE | Opnieuw Russische militairen veroordeeld voor oorlogsmisdaden in Oekraïne

met video Vader van school­schut­ter (18) Texas reageert: ‘Hij had mij beter kunnen doodschie­ten’

De vader van de 18-jarige schutter Salvador Ramos, die dinsdag negentien kinderen doodschoot op een basisschool in Texas, heeft voor het eerst gereageerd op de wrede daad van zijn zoon. ,,Hij had mij beter doodgeschoten in plaats van een bloedbad aan te richten”, aldus de 42-jarige Salvador Ramos senior.

27 mei