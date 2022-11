LIVE | ‘Opnieuw Amerikaan overleden in strijd tegen Russen’, VN-ambassadeur VS in Kiev

OORLOG OEKRAÏNEEr is opnieuw een Amerikaanse vrijwilliger aan de zijde van de Oekraïense troepen overleden. Dat meldt The Guardian op basis van een woordvoerder van het vreemdelingenlegioen in het land. Timothy Griffin werd ‘gedood in de strijd’. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.