LIVE | Oekraïne ziet strijd in oosten toenemen; Pussy Riot treedt met ontsnapte leider op in Amsterdam

met video Activiste dringt door tot rode loper Cannes en protes­teert tegen seksueel geweld in Oekraïne

Een vrouw heeft vrijdagavond tijdens een première op het festival van Cannes geprotesteerd tegen het seksueel geweld jegens vrouwen in Oekraïne. De vrouw trok op de rode loper een groot deel van haar kleren uit. Op haar lichaam had zij met verf de tekst Stop raping us (‘Hou op ons te verkrachten’) geschreven, over de kleuren van de Oekraïense vlag.

21 mei