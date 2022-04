LIVE | Oekraïne: Russische bommenwerpers bestoken Marioepol, meerderheid slachtoffers Boetsja doodgeschoten

Aanslagple­ger Parijs ging café binnen met explosie­ven­gor­del, maar bedacht zich: ‘Ik besloot nee, ik doe het niet’

De enige nog levende verdachte van de bloedige radicaalislamitische aanslagen in Parijs in november 2015, Salah Abdeslam, heeft woensdag in de rechtbank opnieuw herhaald dat hij op het laatste moment van gedachten veranderde. De 32-jarige Fransman zegt zijn bomgordel bewust niet tot ontploffing te hebben gebracht in een café in de Franse hoofdstad, terwijl dat wel zijn taak was.

14 april