LIVE | Oekraïne: ‘Russisch leger weg uit Charkov’, president Finland belde Poetin over Navo

Oorlog OekraïneRussische troepen trekken zich terug uit Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne. De terugtrekking vindt plaats na weken van zware bombardementen in de stad, zo zegt het Oekraïense leger. En in een verklaring die werd vrijgegeven aan het einde van een driedaagse bijeenkomst van de G7-landen in Duitsland, roepen zij China op om Rusland niet te helpen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.