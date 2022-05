LIVE | Oekraïne: Russen zijn Azovstal-terrein binnengedrongen

Oorlog OekraïneRussische militairen zijn het terrein van de Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol binnengedrongen. De chef van de regerende partij in het parlement in Kiev erkent dat tegenover Radio Free Europe/Radio Liberty, maar zegt dat er nog altijd contact is met de Oekraïense troepen die het enorme complex verdedigen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.