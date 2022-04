LIVE | Oekraïne: ‘Russen tegengehouden bij Izjoem‘, 90 bussen voor 6000 evacuees Marioepol

Ministerie van Justitie VS vecht opheffing mondkapjes­plicht aan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het opheffen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. De mondkapjesplicht werd maandag door een rechter in Florida ongeldig verklaard. Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gingen direct mee in dit besluit en besloten dat mondkapjes voortaan optioneel zijn.

