LIVE | Oekraïne: Russen hebben overhand in regio Loehansk

Belangrijkste nieuws op een rij:

- Bij Russische luchtaanvallen op Charkov zijn volgens de gouverneur van de regio vier burgerdoden gevallen. Nog eens zeven anderen raakten gewond. Bewoners zijn opgeroepen om te schuilen in kelders.



- De pro-Russische separatisten in de Donbas houden circa 8000 Oekraïners vast. Een functionaris in Loehansk, de regio die samen met Donetsk de Donbas vormt, heeft dat gezegd tegen het Russische staatspersbureau TASS. Het cijfer is niet onafhankelijk geverifieerd.



- Bij Russische beschietingen op de stad Sjevjerodonetsk in het oosten van Oekraïne zijn de afgelopen 24 uur zeker zes burgers gedood en nog eens acht gewond geraakt. Dat maakte de gouverneur van de regio Loehansk woensdag bekend. Hij noemde de situatie in de stad ‘zeer moeilijk'.