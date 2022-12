LIVE | Oekraïne: ruim 20 dreigementen tegen ambassades en consulaten

OORLOG OEKRAÏNEInmiddels zijn er ruim twintig gevallen bekend van dreigementen tegen Oekraïense ambassades en consulaten, waaronder de ambassade in Nederland. Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev gaat het om 21 bedreigingen in twaalf landen, zo melden Oekraïense media. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.