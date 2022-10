LIVE | Oekraïne nadert grenzen regio Loehansk, morgen nieuwe sancties tegen Rusland

stadionramp Ongeloof bij Nederland­se voetbal­profs in Indonesië: ‘Onbe­schrijf­lijk, dit is wereldge­schie­de­nis’

Nergens ter wereld wordt er zó intens voetbal beleefd als in Indonesië, zeggen Nederlandse profvoetballers die in de Liga 1 uitkomen. De ongekende stadionramp in Malang, waarbij zeker 125 doden zijn gevallen, is volgens hen deels het trieste gevolg van het extreme fanatisme dat in het land heerst. ,,Voetbal is het enige dat de mensen hier hebben.”

2 oktober