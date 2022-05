LIVE | Oekraïne meldt vernietiging Russisch landingsschip, raketaanvallen op Odessa

Oorlog OekraïneHet Oekraïense leger heeft het Russische landingsschip vernietigd voor de kust van het bezette eiland Zmeini. Dit meldt het Oekraïense ministerie van Defensie in een bericht op Twitter. Het nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd. En Rusland heeft vandaag een generale repetitie gehouden voor de militaire parade ter herdenking van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.