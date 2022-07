LIVE | Oekraïne: ‘Meer dan duizend Russische soldaten omsingeld bij Cherson’, akkoord over veilige export graan uit Oekraïne

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelenski is niet geïnteresseerd in een wapenstilstand zolang Rusland delen van Oekraïne bezet. ,,Dat verlengt de oorlog alleen maar. Het conflict met Rusland bevriezen zou Rusland de kans geven om op adem te komen”, zegt hij in een interview. En Oekraïne en Rusland hebben vandaag een overeenkomst ondertekend die de export van graan weer mogelijk moet maken. Het Kremlin verwacht wel dat Europa de sancties tegen het land verlicht nu de deal een feit is. Mis niets van de oorlog in Oekraïne met ons liveblog.