LIVE | Oekraïne: Massale Russische beschietingen op havenplaatsen, ‘358 kinderen omgekomen door oorlogsgeweld’

Video Britten woedend op Fransen nadat vakantie­gan­gers zes uur in file staan voor Kanaalover­tocht: ‘We zijn in de steek gelaten’

De Britse vakantie-uittocht naar het vasteland van Europa is vandaag op een chaos uitgelopen. Omdat er te weinig Franse douanemedewerkers waren, belandden vakantiegangers in een file van zes uur bij Dover voor de tunnel onder en de veerboten over het Kanaal.

22 juli