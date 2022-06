LIVE | Oekraïne claimt succes in regio Cherson, ‘Loehansk wordt binnen twee weken ingenomen’





oorlog oekraïneDe Britten laten op de honderdste dag van de oorlog weten dat Rusland ‘tactische successen’ boekt in de Donbas, bestaande uit de regio’s Loehansk en Donetsk. De focus van Rusland ligt met name op Loehansk, waar hard wordt gestreden om de stad Severodonetsk. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.