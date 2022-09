LIVE | Oekraïne: 50.000 Russen gesneuveld, ‘Rusland koopt Noord-Koreaanse munitie’

met Video Piloot aangehou­den die vliegtuig stal en ermee dreigde op plaats VS neer te storten

In de Amerikaanse staat Mississippi is een man aangehouden die een vliegtuig stal en daarna dreigde het toestel te laten crashen op een Walmart-filiaal in Tupelo. De piloot zou ruim vijf uur lang rondjes hebben gevlogen boven de plaats en andere plekken voordat het toestel in een veld terechtkwam.

3 september