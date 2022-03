LIVE | Oekraïne: 148 kinderen gedood sinds begin invasie, inreisverbod Rusland voor EU-leiders

Oorlog OekraïneSinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben Russische militairen 148 kinderen gedood, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. De kinderen zouden zijn gestorven tijdens beschietingen en luchtaanvallen. En Rusland legt sancties op aan EU-leiders, een aantal EU-commissarissen en Europese militaire topfiguren, als reactie op de sancties. In de praktijk betekent dat een verbod om naar Rusland te reizen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.