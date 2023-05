LIVE | Oekraïense president Zelensky aangekomen in Parijs

Oorlog in OekraïneVolodymyr Zelensky is aangekomen in Parijs. Zelensky zal zondagavond dineren met de franse president Emmanuel Macron. Eerder zondag was de Oekraïense president in Berlijn en Aken. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.