LIVE | Oekraïense leger houdt controle over Azot-fabriek in Severodonetsk

oorlog oekraïneVolgens Oekraïense geheime diensten bereidt het Russische leger zich voor op een nog langere operatie in Oekraïne. Het Oekraïense leger houdt controle over Azot-fabriek in Severodonetsk, waar de rest van de stad vrijwel volledig in handen van de Russen is. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.