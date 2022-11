LIVE | Oekraïense energieleverancier: ‘Nog maanden rekening houden met stroomuitval’

Hoe één raket voor barstjes zorgt in het front tegen de Russen

Was het een Oekraïense verdedigingsraket? Of toch een Russisch projectiel dat in Polen insloeg? Eén raket zorgt voor een felle propagandastrijd tussen Oekraïne en Rusland. ,,Niet zo handig van Zelenski om tegen Biden in te gaan.’’

17 november