LIVE | Noord-Korea erkent onafhankelijkheid Donetsk en Loehansk, EU verduidelijkt sancties Kaliningrad

UPDATE President Sri Lanka vlucht naar Malediven: noodtoe­stand en avondklok afgekon­digd

In Sri Lanka is de noodtoestand uitgeroepen omdat president Gotabaya Rajapaksa vandaag het land is ontvlucht. Om het groeiende aantal demonstraties tegen de regering in te dammen, geldt in de provincie waar de hoofdstad Colombo onder valt vanaf nu een uitgaansverbod.

10:57