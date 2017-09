LIVE: Nog een uur tot de Duitse stembussen sluiten

Reuzenschildpad aangespoeld in Spanje

16:33 In het Spaanse Calella is een dode reuzenschildpad aangespoeld. Het gaat om de Lederschildpad, die normaal gesproken alleen voorkomt in de tropische wateren in de buurt van Zuid-Amerika. De schildpad weegt ruim 200 kilo en is twee meter lang. Er moest een kraan aan te pas komen om het dier te vervoeren. Begin deze maand werd een kleinere, ook dode, Lederschildpad gevonden. Biologen vragen zich nu af of er ergens een nest is in de Middellandse Zee.