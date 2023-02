LIVE | Nieuwe raket VS bereikt heel bezet Oekraïne, Rusland: ‘Dan moeten we vijand verder terugdringen’

Piepklein, maar levensge­vaar­lijk: Australië zoekt al twee weken naar radioactie­ve capsule

In Australië is grote ongerustheid ontstaan over een piepkleine capsule van amper 8 millimeter die de autoriteiten zijn kwijtgeraakt. Een route van maar liefst 1400 kilometer wordt minutieus uitgekamd om het verloren pakketje op te sporen. De capsule is radioactief en dus mogelijk levensgevaarlijk.

31 januari