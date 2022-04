LIVE | Negen nieuwe evacuatieroutes; Zelenski gaat uit van tienduizenden doden in Marioepol

UPDATE Nederland­se jongen (13) overleden bij duikdrama Maleisië, vader (46) gered

De 13-jarige Nederlandse jongen die sinds woensdag werd vermist in de zee bij Maleisië is overleden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zijn vader al had gezegd dat de jongen niet sterk genoeg was om het te redden.

9 april