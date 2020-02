LIVE | Nederlanders mogen cruiseschip Diamond Princess verlaten

VirusuitbraakDe evacuatie van het cruiseschip Diamond Princess in de Japanse haven Yokohama is in volle gang. Honderden passagiers hebben het schip al verlaten. In Hongkong is een tweede persoon overleden die besmet is met het Coronavirus. Het dodental als gevolg van de virusuitbraak in China bedraagt inmiddels 2000. Ook vandaag houden we je op de hoogte via een live-blog. Een verslag van afgelopen dagen lees je hier terug.