LIVE | Navo-landen bijeen voor spoedoverleg na raket in Polen, artikel 4 niet officieel geactiveerd

Nederlan­der (41) vlucht na dodelijk ongeluk in Spanje en wordt later bij tankstati­on aangehou­den

Een 41-jarige Nederlander is gisterochtend in Spanje aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig ongeluk. Hierbij vielen twee dodelijke slachtoffers. De Nederlander probeerde na de aanrijding aan de politie te ontkomen, maar werd later toch in de kraag gegrepen.

11:03