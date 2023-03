LIVE | NAVO-chef: Bachmoet kan komende dagen vallen

Griekse stations­chef blijft langer in de cel na treinramp

De stationschef van het Griekse treinstation in Larissa moet in afwachting van zijn proces voorlopig in de cel blijven zitten. De 59-jarige man wordt verantwoordelijk gehouden voor de treinramp op 28 februari waarbij 57 mensen om het leven kwamen en tientallen mensen gewond raakten.