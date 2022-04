LIVE | Navalny haalt uit naar Marine Le Pen, VS kondigen nieuwe financiële sancties tegen Rusland aan

Oorlog OekraïneEen Oekraïense afgevaardigde van het vredesonderhandelingsteam, Mikhailo Podoliak, heeft gezegd dat Oekraïne bereid is tot ‘een speciale ronde van onderhandelingen’ over Marioepol, zonder van tevoren gestelde voorwaarden. ,,Die gesprekken zouden één-op-één kunnen zijn, twee-op-twee. Om onze mensen te redden. Azov-militairen, burgers, kinderen, de levenden en gewonden.’’ Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.