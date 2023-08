LIVE | Moordaanslag op Zelensky verijdeld: vrouw wilde coördinaten doorspelen voor Russische raketaanval

- De top in Saoedi-Arabië over een vreedzame oplossing voor de oorlog in Oekraïne heeft geen doorbraak opgeleverd. Desondanks sprak Kyiv zondagavond van ‘productieve’ gesprekken.



- Het Oekraïense leger bevestigt achter de aanval te zitten op twee bruggen naar de bezette Krim.



- Het Russische luchtverdedigingssysteem heeft afgelopen nacht een onbemand luchtvaartuig neergeschoten boven het Ferzikovsky-district in de regio Kaluga onder Moskou. Dat meldde gouverneur Vladislav Shapsha maandagmorgen op Telegram. Volgens hem vielen er geen slachtoffers en er was ook geen schade.