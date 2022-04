LIVE | Moldavië maant tot kalmte rond afvallige regio Transnistrië, ‘16.000 mensen Oekraïne vermist’

Oorlog OekraïneIn Oekraïne worden meer dan 16.000 mensen vermist sinds de inval eind februari. Dat zei een Oekraïens parlementslid dat zich bezighoudt met mensenrechten vandaag in een tv-interview. En de president van Moldavië kondigde maatregelen aan om de veiligheid te vergroten na een reeks explosies in Transnistrië. Door die incidenten is de vrees voor een uitbreiding van de Oekraïense oorlog toegenomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.