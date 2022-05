LIVE | Militaire denktank: Oekraïense troepen bezig met tegenoffensief in Charkov

Oorlog OekraïneVolgens een Amerikaanse denktank zijn Oekraïense troepen bezig met een tegenoffensief in Charkov en is het goed mogelijk dat ze de miljoenenstad op korte termijn weten te heroveren. Daarmee zou Oekraïne een strategisch gezien cruciale stad in de oostelijke Donbas-regio weer in eigen macht hebben. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.