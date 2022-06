LIVE | Merkel verbreekt stilte en veroordeelt 'barbaarse oorlog' van Rusland

oorlog oekraïneDe Russen waarschuwen voor een uitbreiding van het Oekraïne-conflict. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vergroot de levering van geavanceerde Amerikaanse raketwerpers aan Oekraïne het risico dat een ‘derde land’ in het conflict betrokken raakt.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.