LIVE | Meer dan 20 doden bij meerdere aanvallen op Oekraïense stad Cherson

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelensky is met het vliegtuig onderweg naar Nederland. Hij heeft donderdag meerdere ontmoetingen in ons land. Verder was het de dag van zeker 21 doden in Cherson, door meerdere Russische aanvallen op de stad. Lees erover in ons liveblog.