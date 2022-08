LIVE | McDonald’s wil terug naar Oekraïne, VN-baas: Staak militaire acties rond kerncentrale

Oorlog OekraïneNa de inval van de Russen sloten alle McDonald’s-restaurants in Oekraïne. Ook die in Rusland gingen later dicht, als onderdeel van een boycot. Die zullen gesloten blijven, maar nu het westen van Oekraïne weer relatief veilig lijkt, wil de fastfoodketen daar weer vestigingen openen. Ondertussen is de Russische journaliste Marina Ovsjannikova de komende maanden onder huisarrest geplaatst. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.